Бывшая первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса вышла замуж

Бывшая первая ракетка мира, двукратная победительница турниров «Большого шлема» испанка Гарбинье Мугуруса вышла замуж. Об этом сообщил испанский журнал Hola, разместивший на свою обложку фотографию со свадьбы теннисистки.

Фото: hola.com

Избранником Мугурусы стал Артур Борхес, предприниматель в сфере моды. По информации источника, торжественное мероприятие состоялось в прошлую субботу, 5 октября. Напомним, 31-летняя испанская теннисистка объявила о завершении карьеры в апреле 2024 года.

На свадьбе присутствовали бывшая шестая ракетка мира Карла Суарес-Наварро, а также бывший тренер Гарбинье Кончита Мартинес. Отметим, что сейчас Мартинес работает с 17-летней российской теннисисткой Миррой Андреевой.