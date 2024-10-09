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Бывшая первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса вышла замуж

Бывшая первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса вышла замуж
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Бывшая первая ракетка мира, двукратная победительница турниров «Большого шлема» испанка Гарбинье Мугуруса вышла замуж. Об этом сообщил испанский журнал Hola, разместивший на свою обложку фотографию со свадьбы теннисистки.

Фото: hola.com

Избранником Мугурусы стал Артур Борхес, предприниматель в сфере моды. По информации источника, торжественное мероприятие состоялось в прошлую субботу, 5 октября. Напомним, 31-летняя испанская теннисистка объявила о завершении карьеры в апреле 2024 года.

На свадьбе присутствовали бывшая шестая ракетка мира Карла Суарес-Наварро, а также бывший тренер Гарбинье Кончита Мартинес. Отметим, что сейчас Мартинес работает с 17-летней российской теннисисткой Миррой Андреевой.

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