Роман Сафиуллин — Новак Джокович: серб забрал первый сет в матче 1/8 финала в Шанхае
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В эти минуты на мужском хардовом турнире категории «Мастерс» в Шанхае проходит матч четвёртого круга, в котором встречаются 69-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин и четвёртый номер рейтинга ATP Новак Джокович из Сербии (четвёртый посев на турнире). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Шанхай. 4-й круг
09 октября 2024, среда. 13:40 МСК
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
0 : 2
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Новак Джокович
Н. Джокович
Сербский теннисист выиграл первый сет со счётом 6:3.
В третьем круге «Мастерса» в Шанхае Сафиуллин переиграл в трёх партиях 17-ю ракетку мира американца Фрэнсиса Тиафо — 5:7, 7:5, 7:6 (7:5). Джокович на этой стадии победил в двух сетах 30-го в рейтинге ATP итальянца Флавио Коболли — 6:1, 6:2.
Сафиуллин и Джокович провели между собой два матча на турнирах ATP. В обоих встречах победу одержал сербский спортсмен.
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