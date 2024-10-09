Роман Сафиуллин — Новак Джокович: серб забрал первый сет в матче 1/8 финала в Шанхае

В эти минуты на мужском хардовом турнире категории «Мастерс» в Шанхае проходит матч четвёртого круга, в котором встречаются 69-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин и четвёртый номер рейтинга ATP Новак Джокович из Сербии (четвёртый посев на турнире). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сербский теннисист выиграл первый сет со счётом 6:3.

В третьем круге «Мастерса» в Шанхае Сафиуллин переиграл в трёх партиях 17-ю ракетку мира американца Фрэнсиса Тиафо — 5:7, 7:5, 7:6 (7:5). Джокович на этой стадии победил в двух сетах 30-го в рейтинге ATP итальянца Флавио Коболли — 6:1, 6:2.

Сафиуллин и Джокович провели между собой два матча на турнирах ATP. В обоих встречах победу одержал сербский спортсмен.