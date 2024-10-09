Роман Сафиуллин проиграл Новаку Джоковичу в 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае
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Завершился матч четвёртого круга хардового турнира категории «Мастерс» в Шанхае, в котором 69-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин проиграл в двух сетах четвёртому номеру рейтинга ATP Новаку Джоковичу из Сербии (четвёртый посев на турнире) — 3:6, 2:6.
Шанхай. 4-й круг
09 октября 2024, среда. 13:40 МСК
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
0 : 2
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Новак Джокович
Н. Джокович
Матч продолжался 1 час 15 минут. Сафиуллин выполнил две подачи навылет, допустил столько же двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету его соперника четыре эйса, одна двойная ошибка и четыре выигранных брейк-пойнта из пяти.
В четвертьфинале соревнований в Шанхае Джокович встретится с Якубом Меншиком из Чехии, обыгравшим в своём матче 1/8 финала 10-ю ракетку мира болгарина Григора Димитрова.
Комментарии
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