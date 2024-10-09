Надежда Петрова: Медведев закрыл Циципаса — каждая такая победа придаёт уверенности

Бронзовый призёр Олимпийских игр в парном разряде, бывшая третья ракетка мира в одиночном и парном разрядах Надежда Петрова поделилась впечатлениями от матча российского теннисиста Даниила Медведева с греком Стефаносом Циципасом (7:6 (7:3), 6:3) в четвёртом круге «Мастерса» в Шанхае (Китай).
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
«Медведев одержал хорошую и уверенную победу в двух сетах над непростым соперником. Даня закрыл Циципаса, который не любит проигрывать русскоговорящим. Для него это принципиальные матчи. Даня молодец, он играет на своих любимых кортах и на харде.
В этом году становится всё меньше турниров и сворачивается сезон. Даня гонится за первым своим титулом в этом сезоне, хотя Медведев стоит высоко и показывает стабильные результаты. Даня уже наверняка хочет закрепиться в восьмёрке лучших, чтобы поехать и играть итоговые. Поэтому каждая такая победа придаёт уверенности и является очень важной», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
В матче 1/4 финала турнира в Шанхае Медведев сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.
- 9 октября 2024
-
15:16
-
15:10
-
14:53
-
14:51
-
14:50
-
14:47
-
14:19
-
13:37
-
13:25
-
13:17
-
13:06
-
12:50
-
12:34
-
12:27
-
12:05
-
12:01
-
11:55
-
11:43
-
11:40
-
11:24
-
11:12
-
11:09
-
11:01
-
10:52
-
10:41
-
10:23
-
10:21
-
10:18
-
10:06
-
10:03
-
10:00
-
10:00
-
09:37
-
09:24
-
09:23