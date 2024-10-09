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Надежда Петрова: Медведев закрыл Циципаса — каждая такая победа придаёт уверенности

Надежда Петрова: Медведев закрыл Циципаса — каждая такая победа придаёт уверенности
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Бронзовый призёр Олимпийских игр в парном разряде, бывшая третья ракетка мира в одиночном и парном разрядах Надежда Петрова поделилась впечатлениями от матча российского теннисиста Даниила Медведева с греком Стефаносом Циципасом (7:6 (7:3), 6:3) в четвёртом круге «Мастерса» в Шанхае (Китай).

Шанхай. 4-й круг
09 октября 2024, среда. 08:10 МСК
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		3
7 7 		6
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Медведев одержал хорошую и уверенную победу в двух сетах над непростым соперником. Даня закрыл Циципаса, который не любит проигрывать русскоговорящим. Для него это принципиальные матчи. Даня молодец, он играет на своих любимых кортах и на харде.

В этом году становится всё меньше турниров и сворачивается сезон. Даня гонится за первым своим титулом в этом сезоне, хотя Медведев стоит высоко и показывает стабильные результаты. Даня уже наверняка хочет закрепиться в восьмёрке лучших, чтобы поехать и играть итоговые. Поэтому каждая такая победа придаёт уверенности и является очень важной», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В матче 1/4 финала турнира в Шанхае Медведев сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

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