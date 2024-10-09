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«Нравится видеть Швёнтек в сетке». Арина Соболенко — о борьбе за первую строчку рейтинга

«Нравится видеть Швёнтек в сетке». Арина Соболенко — о борьбе за первую строчку рейтинга
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Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко выразила надежду на борьбу за первую строчку рейтинга с нынешним лидером мирового рейтинга полькой Игой Швёнтек.

«Мне нравится наше соревнование и видеть Игу в сетке. Мне нравится, например, выходить в финал и встречаться с ней в решающем матче. У нас всегда отличные битвы, я всегда наслаждаюсь ими. Надеюсь, мы сможем сыграть друг с другом на Итоговом турнире, побороться за звание первой ракетки мира. Это идеально. Я пытаюсь сосредоточиться на себе и убедиться, что играю в свой лучший теннис и что у меня всё ещё есть возможность стать первой ракеткой мира в конце года», — приводит слова Соболенко сайт WTA.

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