Анастасия Потапова не смогла продолжить матч 2-го круга в Ухане с Джессикой Пегулой
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38-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла продолжить матч второго круга на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай). При счёте 6:2, 2:0 в пользу её соперницы американки Джессики Пегулы (третий номер рейтинга) Потапова снялась.
Ухань. 2-й круг
09 октября 2024, среда. 14:10 МСК
38
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
0 : 2
Rt
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3
Джессика Пегула
Д. Пегула
Общая продолжительность встречи составила 38 минут. Потапова выполнила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из двух. На счету Пегулы ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из шести.
За выход в четвертьфинал «тысячника» в Ухане Джессика Пегула поборется с китаянкой Ван Синьюй.
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