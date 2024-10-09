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Анастасия Потапова не смогла продолжить матч 2-го круга в Ухане с Джессикой Пегулой

Анастасия Потапова не смогла продолжить матч 2-го круга в Ухане с Джессикой Пегулой
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38-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла продолжить матч второго круга на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай). При счёте 6:2, 2:0 в пользу её соперницы американки Джессики Пегулы (третий номер рейтинга) Потапова снялась.

Ухань. 2-й круг
09 октября 2024, среда. 14:10 МСК
Анастасия Потапова
38
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
2 		0
6 		2
         
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Общая продолжительность встречи составила 38 минут. Потапова выполнила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из двух. На счету Пегулы ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из шести.

За выход в четвертьфинал «тысячника» в Ухане Джессика Пегула поборется с китаянкой Ван Синьюй.

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