Мирра Андреева — Эрика Андреева: Эрика выиграла первый сет в матче сестёр в Ухане
Поделиться
В эти минуты проходит матч второго круга на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай), где встречаются родные сёстры — российские теннисистки 19-я ракетка мира Мирра Андреева и 70-я ракетка мира Эрика Андреева.
Первая партия осталась за 20-летней Эрикой со счётом 6:3. Отметим, что 17-летняя Мирра вела со счётом 3:1 и проиграла пять геймов подряд.
Ухань. 2-й круг
09 октября 2024, среда. 15:35 МСК
19
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
70
Эрика Андреева
Э. Андреева
В матче первого круга «тысячника» в Ухане Мирра Андреева победила в двух сетах 99-ю ракетку мира китаянку Ван Сиюй — 7:6 (7:5), 6:3. Эрика Андреева, которая попала в основную сетку турнира как лаки-лузер, на этой стадии обыграла в двух партиях 36-ю в мировой классификации украинку Даяну Ястремскую — 7:5, 6:4.
Комментарии
- 9 октября 2024
-
17:15
-
17:01
-
16:30
-
16:23
-
16:16
-
16:04
-
15:55
-
15:47
-
15:25
-
15:16
-
15:10
-
14:53
-
14:51
-
14:50
-
14:47
-
14:19
-
13:37
-
13:25
-
13:17
-
13:06
-
12:50
-
12:34
-
12:27
-
12:05
-
12:01
-
11:55
-
11:43
-
11:40
-
11:24
-
11:12
-
11:09
-
11:01
-
10:52
-
10:41
-
10:23