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Мирра Андреева — Эрика Андреева: Эрика выиграла первый сет в матче сестёр в матче 2-го круга в Ухане

Мирра Андреева — Эрика Андреева: Эрика выиграла первый сет в матче сестёр в Ухане
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В эти минуты проходит матч второго круга на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай), где встречаются родные сёстры — российские теннисистки 19-я ракетка мира Мирра Андреева и 70-я ракетка мира Эрика Андреева.

Первая партия осталась за 20-летней Эрикой со счётом 6:3. Отметим, что 17-летняя Мирра вела со счётом 3:1 и проиграла пять геймов подряд.

Ухань. 2-й круг
09 октября 2024, среда. 15:35 МСК
Мирра Андреева
19
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Эрика Андреева
70
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева

В матче первого круга «тысячника» в Ухане Мирра Андреева победила в двух сетах 99-ю ракетку мира китаянку Ван Сиюй — 7:6 (7:5), 6:3. Эрика Андреева, которая попала в основную сетку турнира как лаки-лузер, на этой стадии обыграла в двух партиях 36-ю в мировой классификации украинку Даяну Ястремскую — 7:5, 6:4.

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