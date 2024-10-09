Мирра Андреева — Эрика Андреева: Эрика выиграла первый сет в матче сестёр в Ухане

В эти минуты проходит матч второго круга на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай), где встречаются родные сёстры — российские теннисистки 19-я ракетка мира Мирра Андреева и 70-я ракетка мира Эрика Андреева.

Первая партия осталась за 20-летней Эрикой со счётом 6:3. Отметим, что 17-летняя Мирра вела со счётом 3:1 и проиграла пять геймов подряд.

В матче первого круга «тысячника» в Ухане Мирра Андреева победила в двух сетах 99-ю ракетку мира китаянку Ван Сиюй — 7:6 (7:5), 6:3. Эрика Андреева, которая попала в основную сетку турнира как лаки-лузер, на этой стадии обыграла в двух партиях 36-ю в мировой классификации украинку Даяну Ястремскую — 7:5, 6:4.