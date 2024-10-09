«Ничего нового я не прочитал». Даниил Медведев — о хвалебных словах Стефаноса Циципаса

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о взаимоотношениях с 12-й ракеткой мира греком Стефаносом Циципасом.

— Ты сейчас используешь соцсети на турнире, вообще заходишь в них? Почему спрашиваю, потому что Стефанос вчера очень красиво и комплиментарно про тебя говорил, что он тебя сейчас очень уважает, что весь конфликт исчерпан, что он был неправ. Ты вообще видел это?

— Как сказать, я стараюсь иногда меньше, и, когда начинается футбол, я очень много читаю про фэнтези, и потом меня затягивает, и я начинаю вот это, как называется, скроллить. Ты скроллишь, скроллишь, и потом пытаешься себя остановить, поэтому всё это читал, но мы со Стефаносом уже, наверное, больше года нормально друг к другу относимся, здороваемся и в принципе уважаем друг друга как игроки и как люди, поэтому я ничего нового не прочитал. Было в каком-то смысле приятно, я его тоже очень уважаю как игрока, и да, соцсети иногда смешные, иногда не очень смешные, — сказал Медведев в эфире YouTube-шоу «БОЛЬШЕ!».