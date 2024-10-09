Арина Соболенко и Ига Швёнтек повторили достижение Кербер и Радваньской в 2015-2016 годах

Сегодня, 9 октября, белорусская теннисистка Арина Соболенко в матче второго круга на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай) с Катержиной Синяковой из Чехии (6:4, 6:4) одержала 50-ю победу в 2024 году. Таким образом, первая и вторая ракетки мира Ига Швёнтек из Польши и белоруска Арина Соболенко стали первой парой с 2016 года, выигрывавшей 50 и более матчей за сезон два года подряд.

В 2015-2016 годах это достижение покорялось немецко-польскому дуэту теннисисток Анжелике Кербер и Агнешке Радваньской.

В матче за выход в четвертьфинал «тысячника» в Ухане Арина Соболенко встретится с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (35-я ракетка мира).