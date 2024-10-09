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Новак Джокович назвал свои матчи с Сафиуллиным и Коболли лучшими со времён Олимпиады-2024

Новак Джокович назвал свои матчи с Сафиуллиным и Коболли лучшими со времён Олимпиады-2024
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Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над россиянином Романом Сафиуллиным (6:3, 6:2) в четвёртом круге хардового турнира категории «Мастерс» в Шанхае.

Шанхай. 4-й круг
09 октября 2024, среда. 13:40 МСК
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Я думаю, что вчерашний матч (с Коболли. — Прим. «Чемпионата») и этот сегодняшний, возможно, мои лучшие матчи со времён Олимпиады. Я не играл на этом уровне некоторое время, я рад, что чувствую себя так хорошо на корте. Это моя цель сейчас — поддерживать высокий уровень, чтобы мой разум был ясен для принятия быстрых решений, не уставая слишком сильно против игрока, который находится в отличной форме. Думаю, я отлично сыграл, завтра выходной, готовлюсь к четвертьфиналу», — сказал Джокович на пресс-конференции.

В четвертьфинале соревнований в Шанхае Джокович встретится с Якубом Меншиком из Чехии, обыгравшим в своём матче 1/8 финала 10-ю ракетку мира болгарина Григора Димитрова.

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