Чжэн Циньвэнь вышла в третий круг домашнего турнира WTA-1000 в Ухане

Завершился матч второго круга на женском «тысячнике» в Ухане (Китай), в котором встречались седьмая ракетка мира хозяйка корта Чжэн Циньвэнь и румынская теннисистка Жаклин Кристиан (75-я в рейтинге WTA). Победу со счётом 6:2, 6:4 одержала китаянка.

Встреча продолжалась 1 час 42 минуты. Китайская теннисистка девять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнтов из семи заработанных (57%). На счету её соперницы три эйса, шесть двойных ошибок и единственный выигранный брейк-пойнт из пяти (20%).

В 1/8 финала соревнований в Ухане Чжэн Циньвэнь встретится с 28-й ракеткой мира канадской теннисисткой Лейлой Фернандес, обыгравшей в своём матче второго круга россиянку Камиллу Рахимову.