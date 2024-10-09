Чжэн Циньвэнь вышла в третий круг домашнего турнира WTA-1000 в Ухане
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Завершился матч второго круга на женском «тысячнике» в Ухане (Китай), в котором встречались седьмая ракетка мира хозяйка корта Чжэн Циньвэнь и румынская теннисистка Жаклин Кристиан (75-я в рейтинге WTA). Победу со счётом 6:2, 6:4 одержала китаянка.
Ухань. 2-й круг
09 октября 2024, среда. 14:10 МСК
7
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 0
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75
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан
Встреча продолжалась 1 час 42 минуты. Китайская теннисистка девять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнтов из семи заработанных (57%). На счету её соперницы три эйса, шесть двойных ошибок и единственный выигранный брейк-пойнт из пяти (20%).
В 1/8 финала соревнований в Ухане Чжэн Циньвэнь встретится с 28-й ракеткой мира канадской теннисисткой Лейлой Фернандес, обыгравшей в своём матче второго круга россиянку Камиллу Рахимову.
Комментарии
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