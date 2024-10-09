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Чжэн Циньвэнь вышла в третий круг домашнего турнира WTA-1000 в Ухане

Чжэн Циньвэнь вышла в третий круг домашнего турнира WTA-1000 в Ухане
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Завершился матч второго круга на женском «тысячнике» в Ухане (Китай), в котором встречались седьмая ракетка мира хозяйка корта Чжэн Циньвэнь и румынская теннисистка Жаклин Кристиан (75-я в рейтинге WTA). Победу со счётом 6:2, 6:4 одержала китаянка.

Ухань. 2-й круг
09 октября 2024, среда. 14:10 МСК
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Жаклин Кристиан
75
Румыния
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан

Встреча продолжалась 1 час 42 минуты. Китайская теннисистка девять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнтов из семи заработанных (57%). На счету её соперницы три эйса, шесть двойных ошибок и единственный выигранный брейк-пойнт из пяти (20%).

В 1/8 финала соревнований в Ухане Чжэн Циньвэнь встретится с 28-й ракеткой мира канадской теннисисткой Лейлой Фернандес, обыгравшей в своём матче второго круга россиянку Камиллу Рахимову.

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