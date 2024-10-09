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Александр Зверев покидает «Мастерс» в Шанхае, уступив в четвёртом круге 65-й ракетке мира

Александр Зверев покидает «Мастерс» в Шанхае, уступив в четвёртом круге 65-й ракетке мира
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев не смог пробиться в четвертьфинал хардового турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). В матче третьего круга он со счётом 4:6, 5:7 проиграл 65-й ракетке мира бельгийцу Давиду Гоффену.

Шанхай. 4-й круг
09 октября 2024, среда. 15:15 МСК
Давид Гоффен
Бельгия
Давид Гоффен
Д. Гоффен
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Матч продолжался 1 час 57 минут. Зверев выполнил восемь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету бельгийца три эйса, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

В 1/4 финала соревнований в Шанхае Гоффен встретится с седьмой ракеткой мира американцем Тейлором Фрицем, который в своём матче четвёртого круга за 56 минут обыграл датчанина Хольгера Руне (6:1, 6:2).

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