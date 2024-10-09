Александр Зверев покидает «Мастерс» в Шанхае, уступив в четвёртом круге 65-й ракетке мира

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев не смог пробиться в четвертьфинал хардового турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). В матче третьего круга он со счётом 4:6, 5:7 проиграл 65-й ракетке мира бельгийцу Давиду Гоффену.

Матч продолжался 1 час 57 минут. Зверев выполнил восемь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету бельгийца три эйса, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

В 1/4 финала соревнований в Шанхае Гоффен встретится с седьмой ракеткой мира американцем Тейлором Фрицем, который в своём матче четвёртого круга за 56 минут обыграл датчанина Хольгера Руне (6:1, 6:2).