Тейлор Фриц за 56 минут разгромил Хольгера Руне в 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае

Седьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц вышел в четвертьфинал на турнире категории ATP-1000 в Шанхае (Китай). В четвёртом круге он разгромил датчанина Хольгера Руне (14-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:2.

Матч продолжался всего 56 минут. За это время Фриц выполнил девять подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх. На счету Руне два эйса, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае Тейлор Фриц сыграет с победителем матча между бельгийцем Давидом Гоффеном и немцем Александром Зверевым.