Тейлор Фриц за 56 минут разгромил Хольгера Руне в 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае
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Седьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц вышел в четвертьфинал на турнире категории ATP-1000 в Шанхае (Китай). В четвёртом круге он разгромил датчанина Хольгера Руне (14-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:2.
Шанхай. 4-й круг
09 октября 2024, среда. 15:05 МСК
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 0
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Хольгер Руне
Х. Руне
Матч продолжался всего 56 минут. За это время Фриц выполнил девять подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх. На счету Руне два эйса, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта.
В четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае Тейлор Фриц сыграет с победителем матча между бельгийцем Давидом Гоффеном и немцем Александром Зверевым.
Комментарии
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