«Заткнись, осёл!» Вероника Кудерметова — своему мужу-тренеру в игре с Хаддад-Майя в Ухане
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63-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова во время матча второго круга на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай) с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майя (1:6, 4:6) жёстко ответила своему тренеру и мужу Сергею Демёхину.
Ухань. 2-й круг
09 октября 2024, среда. 11:05 МСК
12
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
|
|4
63
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
«Заткнись, осёл!» — сказала россиянка Демёхину после того, как он попытался дать ей совет перед подачей в матче с Хаддад-Майей.
Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. Кудерметова выполнила три подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из пяти заработанных.
Напомним, турнир WTA-1000 в Ухане проходит с 7 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 3 221 715. Победительницей прошлого турнира, который проходил в Ухане в 2019 году, является белорусская теннисистка Арина Соболенко.
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