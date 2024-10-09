«Заткнись, осёл!» Вероника Кудерметова — своему мужу-тренеру в игре с Хаддад-Майя в Ухане

63-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова во время матча второго круга на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай) с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майя (1:6, 4:6) жёстко ответила своему тренеру и мужу Сергею Демёхину.

«Заткнись, осёл!» — сказала россиянка Демёхину после того, как он попытался дать ей совет перед подачей в матче с Хаддад-Майей.

Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. Кудерметова выполнила три подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из пяти заработанных.

Напомним, турнир WTA-1000 в Ухане проходит с 7 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 3 221 715. Победительницей прошлого турнира, который проходил в Ухане в 2019 году, является белорусская теннисистка Арина Соболенко.