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Мирра Андреева — Эрика Андреева: результат матча 2-го круга на турнире в Ухане

Эрика Андреева обыграла Мирру Андрееву в матче сестёр на турнире WTA-1000 в Ухане
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70-я ракетка мира российская теннисистка Эрика Андреева вышла в третий круг на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай). В матче второго круга она обыграла свою младшую сестру Мирру Андрееву (19-я ракетка мира) со счётом 6:3, 6:1.

Ухань. 2-й круг
09 октября 2024, среда. 15:35 МСК
Мирра Андреева
19
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Эрика Андреева
70
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева

Матч продолжался 1 час 30 минут. За это время Эрика выполнила пять подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Мирры два эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

За выход в четвертьфинал «тысячника» в Ухане Эрика Андреева поборется с победительницей встречи между итальянкой Жасмин Паолини и китаянкой Юань Юэ.

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