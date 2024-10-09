Эрика Андреева обыграла Мирру Андрееву в матче сестёр на турнире WTA-1000 в Ухане

70-я ракетка мира российская теннисистка Эрика Андреева вышла в третий круг на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай). В матче второго круга она обыграла свою младшую сестру Мирру Андрееву (19-я ракетка мира) со счётом 6:3, 6:1.

Матч продолжался 1 час 30 минут. За это время Эрика выполнила пять подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Мирры два эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

За выход в четвертьфинал «тысячника» в Ухане Эрика Андреева поборется с победительницей встречи между итальянкой Жасмин Паолини и китаянкой Юань Юэ.