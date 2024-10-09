«Он, чё, дурак, что ли?» Отец Александра Зверева — об игре сына в матче с Гоффеном
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Александр Зверев-старший, отец немецкого теннисиста Александра Зверева, эмоционально высказался об игре сына после одного из эпизодов в матче 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). Немецкого теннисиста поддержал его брат — Михаил.
Шанхай. 4-й круг
09 октября 2024, среда. 15:15 МСК
Давид Гоффен
Д. Гоффен
Окончен
2 : 0
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Александр Зверев
А. Зверев
«Ну, не повезло, что делать», — сказал Михаил.
«Ну он, чё, дурак, что ли? Он не понимает? Если ты бьёшь в соперника, как можно очко выиграть?» — добавил Александр Зверев-старший.
В матче 1/8 финала турнира в Шанхае Александр Зверев уступил Давиду Гоффену. Встреча завершилась со счётом 4:6, 5:7. В 1/4 финала соревнований в Шанхае Гоффен встретится с седьмой ракеткой мира американцем Тейлором Фрицем.
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