Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Он, чё, дурак, что ли?» Отец Александра Зверева — об игре сына в матче с Гоффеном

«Он, чё, дурак, что ли?» Отец Александра Зверева — об игре сына в матче с Гоффеном
Комментарии

Александр Зверев-старший, отец немецкого теннисиста Александра Зверева, эмоционально высказался об игре сына после одного из эпизодов в матче 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). Немецкого теннисиста поддержал его брат — Михаил.

Шанхай. 4-й круг
09 октября 2024, среда. 15:15 МСК
Давид Гоффен
Бельгия
Давид Гоффен
Д. Гоффен
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Ну, не повезло, что делать», — сказал Михаил.

«Ну он, чё, дурак, что ли? Он не понимает? Если ты бьёшь в соперника, как можно очко выиграть?» — добавил Александр Зверев-старший.

В матче 1/8 финала турнира в Шанхае Александр Зверев уступил Давиду Гоффену. Встреча завершилась со счётом 4:6, 5:7. В 1/4 финала соревнований в Шанхае Гоффен встретится с седьмой ракеткой мира американцем Тейлором Фрицем.

Материалы по теме
Александр Зверев покидает «Мастерс» в Шанхае, уступив в четвёртом круге 65-й ракетке мира
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android