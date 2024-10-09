Определились все четвертьфиналисты «Мастерса» в Шанхае

Сегодня, 9 октября, завершились все матчи четвёртого круга хардового турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). Таким образом, стали известны четвертьфинальные пары, которые сыграют между собой.

Янник Синнер (Италия) — Даниил Медведев (Россия)

Карлос Алькарас (Испания) — Томаш Махач (Чехия)

Якуб Меншик (Чехия) — Новак Джокович (Сербия)

Тейлор Фриц (США) — Давид Гоффен (Бельгия)

Напомним, турнир ATP-1000 в Шанхае проходит со 2 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 8 995 555. Победителем прошлогоднего турнира является польский теннисист Хуберт Хуркач, который в титульном матче обыграл россиянина Андрея Рублёва.