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«Я играла в парном разряде». Соболенко оценила свой укороченный в матче с Синяковой

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко забавно оценила свой успешный укороченный удар в матче с чешкой Катержиной Синяковой (37-й номер рейтинга) на хардовом турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай).

«Я играла в парном разряде», — написала Соболенко на личной странице в социальных сетях.

Отметим, что белоруска является бывшей первой ракеткой мира в парном разряде. Она становилась чемпионкой двух ТБШ в паре. Синякова является олимпийской чемпионкой в миксте, паре и обладательницей «Карьерного шлема» в парном разряде.

Ранее Соболенко вышла в третий круг турнира в Ухане, обыграв Синякову со счётом 6:4, 6:4. За выход в четвертьфинал «тысячника» в Ухане Арина Соболенко поборется с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (35-я ракетка мира).