«На кого ещё спускать пар, как не на родных». Кузнецова — о срывах Зверева и Кудерметовой

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала срывы представителя Германии Александра Зверева и россиянки Вероники Кудерметовой во время своих матчей в Китае.

«Традиционное семейное «заткнись» с турниров. Зверев в Шанхае отцу-тренеру, Вероника Кудерметова в Ухане — мужу-тренеру. На кого ещё спускать пар, как не на родных и близких…» — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

Напомним, Кудерметова во время матча второго круга на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай) с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майя (1:6, 4:6) жёстко ответила своему тренеру и мужу Сергею Демёхину. А Александр Зверев выругался на отца, отдав стартовый розыгрыш в гейме при счёте 5:4 в свою пользу.