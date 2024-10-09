Синнер — четвёртый, кто вышел в 14 и более четвертьфиналов за один сезон в возрасте 23 лет

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер сегодня, 9 октября, вышел в 1/4 финала на хардовом турнире серии «Мастерс» в Шанхае, обыграв 16-ю ракетку мира американца Бена Шелтона (6:4, 7:6 (7:1). Таким образом, в нынешнем году Синнер вышел в 14-й четвертьфинал из 14 турниров, в которых принял участие. Итальянец стал четвёртым игроком в истории в возрасте 23 лет и младше, кому удавалось добиться такого же количество стадий 1/4 финала за сезон. Впереди по этому показателю только Джимми Коннорс (1974), Гильермо Вилас (1976) и Джон Макинрой (1982).

За выход в 1/2 финала на «Мастерсе» в Шанхае Янник Синнер поспорит с россиянином Даниилом Медведевым.