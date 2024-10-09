Эрика Андреева — о победе над сестрой Миррой: я лучше справилась с ситуацией
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70-я ракетка мира российская теннисистка Эрика Андреева прокомментировала победу над сестрой Миррой Андреевой в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай).
Ухань. 2-й круг
09 октября 2024, среда. 15:35 МСК
19
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
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|1
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70
Эрика Андреева
Э. Андреева
«Чувствую себя так же, как во время игр на тренировках пятилетней давности. Тогда мы были совсем маленькими. Я допускала много лёгких ошибок, она тоже, было очень трудно. И мне кажется, я лучше справилась с ситуацией. Думаю, мы проведём ещё много матчей. И очень скоро», — сказала Эрика в интервью на корте.
За выход в четвертьфинал «тысячника» в Ухане Эрика Андреева поборется с победительницей встречи между итальянкой Жасмин Паолини и китаянкой Юань Юэ.
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