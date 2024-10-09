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Эрика Андреева — о победе над сестрой Миррой: я лучше справилась с ситуацией

Эрика Андреева — о победе над сестрой Миррой: я лучше справилась с ситуацией
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70-я ракетка мира российская теннисистка Эрика Андреева прокомментировала победу над сестрой Миррой Андреевой в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай).

Ухань. 2-й круг
09 октября 2024, среда. 15:35 МСК
Мирра Андреева
19
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Эрика Андреева
70
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева

«Чувствую себя так же, как во время игр на тренировках пятилетней давности. Тогда мы были совсем маленькими. Я допускала много лёгких ошибок, она тоже, было очень трудно. И мне кажется, я лучше справилась с ситуацией. Думаю, мы проведём ещё много матчей. И очень скоро», — сказала Эрика в интервью на корте.

За выход в четвертьфинал «тысячника» в Ухане Эрика Андреева поборется с победительницей встречи между итальянкой Жасмин Паолини и китаянкой Юань Юэ.

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