Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко отреагировала на слова китайских фанатов, назвавших её горой для Чжэн Циньвэнь

Соболенко отреагировала на слова китайских фанатов, назвавших её горой для Чжэн Циньвэнь
Аудио-версия:
Комментарии

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко мило отреагировала на слова китайских фанатов. Они назвали её горой, которую местная теннисистка Чжэн Циньвэнь (седьмая в рейтинге WTA) ещё предстоит преодолеть.

«Я продолжу работать, чтобы убедиться, что она не сможет преодолеть эту гору», — сказала теннисистка в интервью China Xinhua News.

Ранее Соболенко вышла в третий круг турнира в Ухане, обыграв Синякову со счётом 6:4, 6:4. За выход в четвертьфинал «тысячника» белорусская теннисистка поборется с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (35-я ракетка мира).

Чжэн Циньвэнь также вышла в стадию 1/8 финала соревнований в Ухане. Далее ей придётся сразиться с канадской теннисисткой Лейлой Фернандес, обыгравшей в своём матче второго круга россиянку Камиллу Рахимову.

Материалы по теме
«Я играла в парном разряде». Соболенко оценила свой укороченный в матче с Синяковой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android