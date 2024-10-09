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«Мастерс» в Шанхае: результаты матчей 9 октября

«Мастерс» в Шанхае: результаты матчей 9 октября
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Сегодня, 9 октября, закончился восьмой игровой день турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Теннис. «Мастерс», Шанхай. 1/8 финала. Результаты восьмого игрового дня (время — мск):

  • Янник Синнер (Италия, 1) – Бен Шелтон (США, 14) — 6:4, 7:6;
  • Даниил Медведев (Россия, 5) – Стефанос Циципас (Греция, 10) — 7:6, 6:3;
  • Карлос Алькарас (Испания, 3) – Гаэль Монфис (Франция) — 6:4, 7:5;
  • Томми Пол (США, 11) – Томаш Махач (Чехия, 30) — 6:3, 4:6, 3:6;
  • Якуб Меншик (Чехия) – Григор Димитров (Болгария, 9) — 6:3, 3:6, 6:4;
  • Тейлор Фриц (США, 7) – Хольгер Руне (Дания, 12) — 6:1, 6:2;
  • Роман Сафиуллин (Россия) – Новак Джокович (Сербия, 4) — 3:6, 2:6;
  • Давид Гоффен (Бельгия) – Александр Зверев (Германия, 2) — 6:4, 7:5.
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