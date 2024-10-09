Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Гауфф — вторая после Возняцки по победам на «тысячниках» за год в возрасте до 21 года

Гауфф — вторая после Возняцки по победам на «тысячниках» за год в возрасте до 21 года
Комментарии

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф уступает только бывшей первой ракетке мира, победительнице турнира «Большого шлема» датчанке Каролине Возняцки по количеству побед на турнирах категории WTA-1000 за год в возрасте до 21 года. В 2024-м Гауфф одержала 22 победы, по этому показателю сравнявшись с нынешним лидером WTA Игой Швёнтек. В 2010-м, когда Возняцки было 20 лет, она одержала 27 побед за год.

Ранее Гауфф успешно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай). В матче второго круга она разгромила представительницу Болгарии Викторию Томову со счётом 6:1, 6:2.

Ухань. 2-й круг
09 октября 2024, среда. 09:55 МСК
Кори Гауфф
4
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Виктория Томова
48
Болгария
Виктория Томова
В. Томова
Материалы по теме
Кори Гауфф вышла в третий круг «тысячника» в Ухане, разгромив Викторию Томову
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android