Гауфф — вторая после Возняцки по победам на «тысячниках» за год в возрасте до 21 года

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф уступает только бывшей первой ракетке мира, победительнице турнира «Большого шлема» датчанке Каролине Возняцки по количеству побед на турнирах категории WTA-1000 за год в возрасте до 21 года. В 2024-м Гауфф одержала 22 победы, по этому показателю сравнявшись с нынешним лидером WTA Игой Швёнтек. В 2010-м, когда Возняцки было 20 лет, она одержала 27 побед за год.

Ранее Гауфф успешно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай). В матче второго круга она разгромила представительницу Болгарии Викторию Томову со счётом 6:1, 6:2.