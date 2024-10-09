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Давид Гоффен впервые с 2022-го обыграл соперника из топ-10 рейтинга ATP

Давид Гоффен впервые с 2022-го обыграл соперника из топ-10 рейтинга ATP
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66-я ракетка мира бельгийский теннисист Давид Гоффен одержал первую за два года победу над представителем топ-10 рейтинга ATP. В матче третьего круга хардового турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) он со счётом 6:4, 7:5 обыграл третью ракетку мира немецкого теннисиста Александра Зверева.

Шанхай. 4-й круг
09 октября 2024, среда. 15:15 МСК
Давид Гоффен
Бельгия
Давид Гоффен
Д. Гоффен
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Бельгиец прервал серию из трёх поражений от соперников из топ-10 и впервые с 2021-го вышел в четвертьфинал турнира категории «Мастерс».

В 1/4 финала соревнований в Шанхае Гоффен встретится с седьмой ракеткой мира американцем Тейлором Фрицем, который в своём матче четвёртого круга за 56 минут обыграл датчанина Хольгера Руне (6:1, 6:2).

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