Давид Гоффен впервые с 2022-го обыграл соперника из топ-10 рейтинга ATP
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66-я ракетка мира бельгийский теннисист Давид Гоффен одержал первую за два года победу над представителем топ-10 рейтинга ATP. В матче третьего круга хардового турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) он со счётом 6:4, 7:5 обыграл третью ракетку мира немецкого теннисиста Александра Зверева.
Шанхай. 4-й круг
09 октября 2024, среда. 15:15 МСК
Давид Гоффен
Д. Гоффен
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
Александр Зверев
А. Зверев
Бельгиец прервал серию из трёх поражений от соперников из топ-10 и впервые с 2021-го вышел в четвертьфинал турнира категории «Мастерс».
В 1/4 финала соревнований в Шанхае Гоффен встретится с седьмой ракеткой мира американцем Тейлором Фрицем, который в своём матче четвёртого круга за 56 минут обыграл датчанина Хольгера Руне (6:1, 6:2).
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