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Новак Джокович стал первым игроком, достигшим 10 четвертьфиналов «Мастерса» в Шанхае

Новак Джокович стал первым игроком, достигшим 10 четвертьфиналов «Мастерса» в Шанхае
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович стал первым игроком, достигшим 10 четвертьфиналов турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай) с момента открытия турнира в 2009 году.

Ранее серб не испытал проблем в матче четвёртого круга против 69-й ракетки мира российского теннисиста Романа Сафиуллина, обыграв его со счётом 6:3, 6:2.

Шанхай. 4-й круг
09 октября 2024, среда. 13:40 МСК
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

В четвертьфинале соревнований в Шанхае Джокович встретится с Якубом Меншиком из Чехии, обыгравшим в своём матче 1/8 финала 10-ю ракетку мира болгарина Григора Димитрова.

Напомним, турнир ATP-1000 в Шанхае проходит со 2 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 8 995 555. Победителем прошлогоднего турнира является польский теннисист Хуберт Хуркач, который в титульном матче обыграл россиянина Андрея Рублёва.

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