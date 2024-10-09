Новак Джокович стал первым игроком, достигшим 10 четвертьфиналов «Мастерса» в Шанхае

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович стал первым игроком, достигшим 10 четвертьфиналов турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай) с момента открытия турнира в 2009 году.
Ранее серб не испытал проблем в матче четвёртого круга против 69-й ракетки мира российского теннисиста Романа Сафиуллина, обыграв его со счётом 6:3, 6:2.
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В четвертьфинале соревнований в Шанхае Джокович встретится с Якубом Меншиком из Чехии, обыгравшим в своём матче 1/8 финала 10-ю ракетку мира болгарина Григора Димитрова.
Напомним, турнир ATP-1000 в Шанхае проходит со 2 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 8 995 555. Победителем прошлогоднего турнира является польский теннисист Хуберт Хуркач, который в титульном матче обыграл россиянина Андрея Рублёва.
- 9 октября 2024
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