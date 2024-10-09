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«Мой новый лучший друг». Паула Бадоса опубликовала забавное фото из зоопарка

«Мой новый лучший друг». Паула Бадоса опубликовала забавное фото из зоопарка
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15-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса посетила зоопарк и опубликовала забавное фото с обезьяной.

«Мой новый лучший друг», — подписала фото испанская теннисистка.

Фото: страница бадосы в социальных сетях

Напомним, ранее Бадоса снялась с турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). Причиной отказа от участия стал гастроэнтерит. Испанка должна была играть с 86-й ракеткой мира Айлой Томлянович. Место Бадосы в основной сетке турнира заняла лаки-лузер итальянка Лючия Бронцетти (85-й номер рейтинга).

На прошлой неделе на турнире аналогичной категории в китайском Пекине Паула Бадоса вышла в полуфинал. Она проиграла американке Кори Гауфф, которая впоследствии стала чемпионкой соревнований.

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