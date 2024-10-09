Разница в возрасте между Джоковичем и Меншиком — первая по величине на «тысячниках»

Сегодня, 9 октября, завершились все матчи четвёртого круга хардового турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). Таким образом, стали известны четвертьфинальные пары, которые сыграют между собой. Третьим запуском в рамках 1/4 финала сыграют 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович и 19-летний чешский теннисист Якуб Меншик. Разница в возрасте между спортсменами составляет 18 лет 102 дня. Это самая большая разница в рамках играх на «тысячниках».

Отметим, что второе место по этому показателю занимает противостояние швейцарца Роджера Федерера и канадца Дениса Шаповалова на «Мастерсе» в Майами (США) в 2019 году.