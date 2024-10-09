Гоффен — второй теннисист после Федерера, который обыгрывал Зверева на всех покрытиях

66-я ракетка мира бельгийский теннисист Давид Гоффен является вторым теннисистом после 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера, который обыгрывал ныне третью ракетку мира немца Александра Зверева на всех покрытиях на уровне ATP.

Напомним, сегодня, 9 октября, Гоффен вышел в 1/4 финала турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). Ранее со счётом 6:4, 7:5 он обыграл Зверева.

В 1/4 финала соревнований в Шанхае Гоффен встретится с седьмой ракеткой мира американцем Тейлором Фрицем, который в своём матче четвёртого круга за 56 минут обыграл датчанина Хольгера Руне (6:1, 6:2).