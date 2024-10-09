Гоффен — второй теннисист после Федерера, который обыгрывал Зверева на всех покрытиях
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66-я ракетка мира бельгийский теннисист Давид Гоффен является вторым теннисистом после 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера, который обыгрывал ныне третью ракетку мира немца Александра Зверева на всех покрытиях на уровне ATP.
Напомним, сегодня, 9 октября, Гоффен вышел в 1/4 финала турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). Ранее со счётом 6:4, 7:5 он обыграл Зверева.
Шанхай. 4-й круг
09 октября 2024, среда. 15:15 МСК
Давид Гоффен
Д. Гоффен
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|7
|
|5
Александр Зверев
А. Зверев
В 1/4 финала соревнований в Шанхае Гоффен встретится с седьмой ракеткой мира американцем Тейлором Фрицем, который в своём матче четвёртого круга за 56 минут обыграл датчанина Хольгера Руне (6:1, 6:2).
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