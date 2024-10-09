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Светлана Кузнецова поделилась мнением о встрече сестёр Андреевых на турнире в Ухане

Светлана Кузнецова поделилась мнением о встрече сестёр Андреевых на турнире в Ухане
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова высказалась о встрече 70-й ракетки мира Эрики Андреевой с младшей сестрой Миррой Андреевой в рамках второго круга турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). Матч завершился со счётом 6:3, 6:1 в пользу Эрики.

Ухань. 2-й круг
09 октября 2024, среда. 15:35 МСК
Мирра Андреева
19
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Эрика Андреева
70
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева

«Эрике Андреевой удалось обойти свою сестру на турнире в Ухане — она прошла в третий круг с довольно крутым счётом 6:3, 6:1. Перед матчем Мирра сказала, что призовые девочки разделят, кто бы ни победил. Прекрасно, что они так дружат и поддерживают друг друга! А Эрике удачи в следующем матче, ей может попасться непростая Жасмин Паолини либо Юань Юэ», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

За выход в четвертьфинал «тысячника» в Ухане Эрика Андреева поборется с победительницей встречи между итальянкой Жасмин Паолини и китаянкой Юань Юэ.

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