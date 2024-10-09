Светлана Кузнецова поделилась мнением о встрече сестёр Андреевых на турнире в Ухане

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова высказалась о встрече 70-й ракетки мира Эрики Андреевой с младшей сестрой Миррой Андреевой в рамках второго круга турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). Матч завершился со счётом 6:3, 6:1 в пользу Эрики.
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«Эрике Андреевой удалось обойти свою сестру на турнире в Ухане — она прошла в третий круг с довольно крутым счётом 6:3, 6:1. Перед матчем Мирра сказала, что призовые девочки разделят, кто бы ни победил. Прекрасно, что они так дружат и поддерживают друг друга! А Эрике удачи в следующем матче, ей может попасться непростая Жасмин Паолини либо Юань Юэ», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.
За выход в четвертьфинал «тысячника» в Ухане Эрика Андреева поборется с победительницей встречи между итальянкой Жасмин Паолини и китаянкой Юань Юэ.
- 9 октября 2024
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