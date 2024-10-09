«Выиграй этот турнир». Томми Пол обратился к Махачу после поражения в Шанхае

13-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол мило обратился к 33-й ракетке мира Томашу Махачу из Чехии, своему противнику по матчу 1/8 финала на хардовом турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). Американец уступил ему в трёх сетах со счётом 6:3, 4:6, 3:6.

«Удачи, друг. Выиграй этот турнир», — сказал Пол при финальном рукопожатии у сетки.

В 1/4 финала соревнований в Шанхае Махач встретится со второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

Напомним, турнир «Мастерс» проходит в Шанхае со 2 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 8 995 555. Победителем прошлогоднего турнира является восьмая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач.