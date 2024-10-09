«Это невероятно». Новак Джокович резко осудил новые правила, касающиеся времени на подачу

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович резко высказался об изменении времени, предоставленного для подачи, на турнире категории «Мастерс» в Шанхае (Китай).

«Это изменение правил какое-то невероятное. Четыре года у нас была ситуация, когда мы вообще не могли получить полотенце, не хватало времени. Сейчас белбои стараются изо всех сил, но они также не до конца обучены. Даже не уведомив ни одного игрока, руководство вводит это новое правило. Это невероятно, честно говоря. Я понял. Вы, наверное, хотите ускорить темп теннисного матча. Но в то же время мы должны знать, будем ли мы играть весь сезон таким образом. Ведь мы не можем изменить это правило в середине сезона», — приводит слова Джоковича The Tennis Letter.