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Турнир WTA-1000 в Ухане: результаты матчей 9 октября

Турнир WTA-1000 в Ухане: результаты матчей 9 октября
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Сегодня, 9 октября, прошёл третий игровой день турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами некоторых его матчей.

Теннис. WTA-1000, Ухань. Результаты третьего игрового дня (время — мск):

  • Бернарда Пера (США) — Дарья Касаткина (Россия) — 4:6, 6:1, 1:6;
  • Юлия Путинцева (Казахстан) — Донна Векич (Хорватия) — 6:4, 3:6, 6:4;
  • Екатерина Александрова (Россия) — Анна Калинская (Россия) — 6:4, 6:7, 6:1;
  • Арина Соболенко (Беларусь) — Катержина Синякова (Чехия) — 6:4, 6:4;
  • Камилла Рахимова (Россия) — Лейла Фернандес (Канада) — 2:6, 7:5, 6:7;
  • Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:1, 6:4;
  • Анастасия Потапова (Россия) — Джессика Пегула (США) — 2:6, 0:2 отказ;
  • Мирра Андреева (Россия) — Эрика Андреева (Россия) — 3:6, 1:6.
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