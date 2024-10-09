Турнир WTA-1000 в Ухане: результаты матчей 9 октября
Сегодня, 9 октября, прошёл третий игровой день турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами некоторых его матчей.
Теннис. WTA-1000, Ухань. Результаты третьего игрового дня (время — мск):
- Бернарда Пера (США) — Дарья Касаткина (Россия) — 4:6, 6:1, 1:6;
- Юлия Путинцева (Казахстан) — Донна Векич (Хорватия) — 6:4, 3:6, 6:4;
- Екатерина Александрова (Россия) — Анна Калинская (Россия) — 6:4, 6:7, 6:1;
- Арина Соболенко (Беларусь) — Катержина Синякова (Чехия) — 6:4, 6:4;
- Камилла Рахимова (Россия) — Лейла Фернандес (Канада) — 2:6, 7:5, 6:7;
- Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:1, 6:4;
- Анастасия Потапова (Россия) — Джессика Пегула (США) — 2:6, 0:2 отказ;
- Мирра Андреева (Россия) — Эрика Андреева (Россия) — 3:6, 1:6.
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