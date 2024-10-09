Турнир WTA-1000 в Ухане: расписание матчей 10 октября
Завтра, 10 октября, пройдёт четвёртый игровой день турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей.
Теннис. WTA-1000, Ухань. Расписание четвёртого игрового дня (время — мск):
- 6:00. Магда Линетт (Польша) — Дарья Касаткина (Россия);
- 6:00. Кори Гауфф (США) — Марта Костюк (Украина);
- 7:30. Хейли Баптист (США) — Екатерина Александрова (Россия);
- 8:00. Ван Синьюй (Китай) — Джессика Пегула (США);
- 10:00. Чжэн Циньвэнь (Китай) — Лейла Фернандес (Канада);
- 10:00. Эрика Андреева (Россия) — Жасмин Паолини (Италия);
- 14:00. Арина Соболенко (Беларусь) — Юлия Путинцева (Казахстан);
- 15:30. Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Магдалина Френх (Польша).
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