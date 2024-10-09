«Мастерс» в Шанхае: расписание матчей 10 октября

В четверг, 10 октября, стартует девятый игровой день турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием, в котором примет участие единственный оставшийся в турнире россиянин Даниил Медведев.

Теннис. «Мастерс», Шанхай. 1/4 финала. Расписание восьмого игрового дня (время — мск):

10:00. Янник Синнер (Италия, 1) — Даниил Медведев (Россия, 5);

13:30. Карлос Алькарас (Испания, 3) — Томаш Махач (Чехия, 30).

Остальные два матча стадии 1/4 финала пройдут в пятницу, 11 октября.

Напомним, турнир ATP-1000 в Шанхае проходит со 2 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 8 995 555. Победителем прошлогоднего турнира является польский теннисист Хуберт Хуркач, который в титульном матче обыграл россиянина Андрея Рублёва.