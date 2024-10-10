«Смешная дискуссия». Медведев философски отреагировал на споры Циципаса с судьёй в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев высказался об общении грека Стефаноса Циципаса с судьёй по ходу матча четвёртого круга на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

— Тебе не привыкать общаться с арбитром, но сейчас ты был по другую сторону, так как именно Стефанос долго общался с рефери. Как не выпасть вот из фокуса игры, как внимание не потерять во время такого общения?

— Во-первых, это действительно очень редко, что я жду, пока кто-то пообщается с арбитром. Обычно это происходит совершенно наоборот. Но именно поэтому я и знал, что это как раз-таки непросто. Потому что часто, когда ты общаешься с арбитром, как это делал Стефанос, есть два варианта — или ты теряешь концентрацию, играешь хуже, или, наоборот, это тебя заводит. То есть в этом случае ты считаешь, что арбитры против тебя, все против тебя, и ты начинаешь играть круто из-за этого. Поэтому я просто знал, что мне нужно собраться и постараться хорошо подать, что в целом я и делал весь матч.

Вообще я не слышал, о чём они разговаривали. Было не особо громко, поэтому я не слышал ни слова. На самом деле после я прочитал, о чём они говорили. Считаю, что у них такая смешная дискуссия была. Так часто бывает, что во время матча мы все заводимся, поэтому иногда из этого выходят смешные дискуссии, — сказал Медведев в эфире YouTube-шоу «БОЛЬШЕ!».