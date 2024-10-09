Александр Зверев потерял шансы на завершение сезона в топ-2 рейтинга ATP
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев лишился шансов на попадание в топ-2 рейтинга ATP после поражения в 1/8 финала хардового турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). Сегодня, 8 октября, в матче за выход в четвертьфинал он со счётом 4:6, 5:7 проиграл 66-й ракетке мира бельгийцу Давиду Гоффену.
Шанхай. 4-й круг
09 октября 2024, среда. 15:15 МСК
Давид Гоффен
Д. Гоффен
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|7
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|5
Александр Зверев
А. Зверев
Отметим, первая ракетка мира Янник Синнер и второй номер рейтинга Карлос Алькарас продолжают борьбу за титул «Мастерса» в Шанхае. Таким образом, они смогут закрепить своё преимущество в рейтинге.
В 1/4 финала соревнований в Шанхае Гоффен встретится с седьмой ракеткой мира американцем Тейлором Фрицем, который в своём матче четвёртого круга за 56 минут обыграл датчанина Хольгера Руне (6:1, 6:2).
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