Даниил Медведев высказался о том, что Джокович выбирает форму под цвет корта

Российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на то, что серб Новак Джокович выбирает форму под цвет корта. Также россиянин рассказал, как ему выбирает форму для матчей его спонсор Lacoste.

— У вас с Новаком один спонсор. Ты выбираешь себе форму на турнир по цвету? Потому что Новак старается, как он сказал, аж под цвет корта её выбирать.

— Серьёзно? Ну, я скажу так: я не знал, что так происходит у Новака, но у меня это больше как что-то совместное. Я же не дизайнер. Они просто знают, что могут меня спросить, какой мой любимый цвет или какой цвет мне нравится именно сейчас. То есть в принципе все цвета, которые они мне делают, — это те, которые мне нравятся. Голубой, синий, зелёный, красный. Хотя красный не мой любимый цвет, но он тоже мне хорошо идёт. И в принципе, если вот быть честным, за последние несколько лет никогда, ну, может, один или два раза была какая-нибудь футболка, когда я так смотрел потом фотографии с корта и думал, мол, ой, может быть, она мне не очень подходит. А так в основном всё, что они мне делает мой спонсор, мне кажется, на мне нереально классно смотрится, — сказал Медведев в эфире YouTube-шоу «БОЛЬШЕ!».