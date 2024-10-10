Медведев — о Lacoste: любая вещь сначала должна не нравиться

Российский теннисист Даниил Медведев вспомнил необычные кроссовки, которые сделал ему спонсор Lacoste, и рассказал об интересной реакции на них у людей.

— Мы были влюблены в твои кроссовки, которые выглядят как галоши. Ты видел мемы про них? Потому что их там и балетными тапочками называли, и кроссовками. Как вообще они появились у тебя?

— Я видел, но, опять же, мне кажется, у Lacoste очень крутые по дизайну кроссовки. Сначала люди немножко смеялись. Но знаешь, это как… Давно, когда у меня был контракт с BMW, я разговаривал с одним из, так скажем, главных людей в России, и мы беседовали про новую машину М4. По-моему, я ему сказал, что вот непонятно по виду, как будто мне не очень нравится. Он тогда ответил, что хуже всего, если, когда выйдет новая машина, она всем понравится. Она будет постоянно на дорогах и всем надоест. Так что любая вещь сначала должна не нравиться, потом она появится, люди будут смотреть, думать, поймут, что вроде даже лучше, чем мы ожидали, а потом она начнёт всем нравиться. С кроссовками, мне кажется, то же самое. Сначала все смеялись, а потом я начал видеть, как все стали их обожать и обсуждать, как они круто выглядят, — сказал Медведев в эфире YouTube-шоу «БОЛЬШЕ!».