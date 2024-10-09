Андрей Чесноков: шансы в матче Синнер — Медведев 65 на 35

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков поделился ожиданиями от матча российского теннисиста Даниила Медведева с лидером рейтинга, итальянцем Янником Синнером в 1/4 финала «Мастерса» в Шанхае (Китай).

«Синнер недавно был в финале в Пекине, где проиграл Алькарасу в самой концовке. У Янника просто невероятный сезон, он показывает потрясающий теннис. Но и Даниил сейчас в хорошей форме. Он уверенно обыграл Циципаса. Стефанос, а теперь Синнер — это серьезное испытание для Медведева. Если пробовать оценивать шансы, то примерно 65 на 35 по моему мнению. Это тот матч, который явно стоит посмотреть», — приводит слова Чеснокова «РБ Спорт».

Напомним, ранее Медведев не испытал проблем в матче с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом — 7:6 (7:3), 6:3.