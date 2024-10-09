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Стефанос Циципас раскритиковал судейство в матче с Даниилом Медведевым в Шанхае

Стефанос Циципас раскритиковал судейство в матче с Даниилом Медведевым в Шанхае
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12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал судейство в матче с россиянином Даниилом Медведевым. Во время игры произошёл спор между Циципасом и судьёй на вышке из-за того, что грек не успел совершить подачу за отведённое время.

Шанхай. 4-й круг
09 октября 2024, среда. 08:10 МСК
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		3
7 7 		6
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Судья был неразумен в своём решении. Он хотел вмешаться в хорошую игру, в которой мы с Даниилом играли главную роль. Очень досадно видеть, как судья принимает такое решение, наказывая за двухсекундную задержку после длинного розыгрыша. Этот физически затратный вид спорта. Нам нужно восстанавливаться. На мой взгляд, судьи не могут так усложнять игру, они должны руководствоваться здравым смыслом», — приводит слова Циципаса Punto de Break.

В профессиональном теннисе игроку отводится 25 секунд на выполнение подачи, то есть промежуток между окончанием предыдущего розыгрыша и следующей подачей не должен превышать 25 секунд. Игрок, который не вписывается в отведённый временной лимит, вначале наказывается предупреждением, затем с него снимается очко, затем – гейм.

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