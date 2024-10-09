Андрей Чесноков: нет объяснений такому результату в матче сестёр Андреевых

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков высказался о встрече 70-й ракетки мира Эрики Андреевой с младшей сестрой Миррой Андреевой в рамках второго круга турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). Матч завершился со счётом 6:3, 6:1 в пользу Эрики.
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«Я просто обалдел от результата. Мирра вела 3:1 в начале матча и затем смогла выиграть всего один гейм. Мирра ещё очень молода, ей всё-таки нужно заматереть. У неё есть поражения там, где от неё их совсем не ждут. Как другой пример, помимо сегодняшнего, — Олимпиада. От неё уже ждут серьёзных побед, она была в полуфинале «Ролан Гаррос», обыгрывала Соболенко. У меня нет объяснений такому сегодняшнему результату», — приводит слова Чеснокова «РБ Спорт».
За выход в четвертьфинал «тысячника» в Ухане Эрика Андреева поборется с победительницей встречи между итальянкой Жасмин Паолини и китаянкой Юань Юэ.
- 9 октября 2024
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