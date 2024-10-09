Давид Гоффен: хочу показать своей дочери, что могу быть хорошим теннисистом

66-я ракетка мира бельгийский теннисист Давид Гоффен оценил своё выступление на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

«Я хочу показать своей дочери, что могу быть хорошим теннисистом. Даже если она ещё не понимает, надеюсь, она придёт и немного понаблюдает за мной. За последние несколько месяцев я проделал много тяжёлой работы, и нет ничего удивительного в том, что игра вернулась. Я действительно рад снова выйти в четвертьфинал турнира», — приводит слова Гоффена пресс-служба ATP.

Сегодня, 8 октября, он со счётом 6:4, 7:5 обыграл третью ракетку мира немецкого теннисиста Александра Зверева. В 1/4 финала соревнований в Шанхае Гоффен встретится с седьмой ракеткой мира американцем Тейлором Фрицем, который в своём матче четвёртого круга за 56 минут обыграл датчанина Хольгера Руне (6:1, 6:2).