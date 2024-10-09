Давид Гоффен высказался о победе над Александром Зверевым в 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае

66-я ракетка мира бельгийский теннисист Давид Гоффен прокомментировал свою победу в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). Сегодня, 8 октября, он со счётом 6:4, 7:5 обыграл третью ракетку мира немецкого теннисиста Александра Зверева.

«Я старался придерживаться плана, который мы разработали с моим тренером. Он сработал. Несмотря на то что он несколько раз вернулся в игру, я старался сохранять позитивный настрой, потому что был на верном пути к победе в матче. В итоге это принесло свои плоды — мы провели действительно хорошую игру. Я доволен победой», — приводит слова Гоффена пресс-служба ATP.

В 1/4 финала соревнований в Шанхае Гоффен встретится с седьмой ракеткой мира американцем Тейлором Фрицем, который в своём матче четвёртого круга за 56 минут обыграл датчанина Хольгера Руне (6:1, 6:2).