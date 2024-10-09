Роман Сафиуллин обратился к Новаку Джоковичу после поединка на турнире в Шанхае
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69-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин опубликовал пост по итогам хардового турнира категории «Мастерс», в котором обратился к четвёртому номеру рейтинга ATP Новаку Джоковичу из Сербии. Сегодня, 9 октября, в матче четвёртого круга Сафиуллин уступил сербскому теннисисту со счётом 3:6, 2:6.
Шанхай. 4-й круг
09 октября 2024, среда. 13:40 МСК
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|2
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|6
Новак Джокович
Н. Джокович
«До следующего года, Шанхай. Удачи на турнире, Новак. Всегда приятно играть с тобой», — написал Сафиуллин на своей странице в социальных сетях.
В четвертьфинале соревнований в Шанхае Джокович встретится с Якубом Меншиком из Чехии, обыгравшим в своём матче 1/8 финала 10-ю ракетку мира болгарина Григора Димитрова.
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