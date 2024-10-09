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Стефанос Циципас поделился забавным снимком спящего Григора Димитрова

Стефанос Циципас поделился забавным снимком спящего Григора Димитрова
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12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал фото спящего болгарского теннисиста Григора Димитрова. Снимок был сделан во время прошедшего Кубка Лэйвера — 2024.

Фото: страница циципаса в социальных сетях

Напомним, сборная Европы впервые с 2021 года выиграла Кубок Лэйвера. Счёт — 13:11. В состав сборной Европы были включены российский теннисист Даниил Медведев, болгарин Григор Димитров, испанец Карлос Алькарас, немец Александр Зверев, норвежец Каспер Рууд и Стефанос Циципас из Греции. В состав команды мира входили американцы Тейлор Фриц, Бен Шелтон и Фрэнсис Тиафо, чилиец Алехандро Табило, австралиец Танаси Коккинакис и Франсиско Серундоло из Аргентины.

Кубок Лэйвера проводится с 2017 года. Сборная Европы в пятый раз выиграла данный трофей.

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