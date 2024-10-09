Григор Димитров предположил, почему он симпатичен многим теннисисткам

10-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров поразмышлял, почему многие теннисистки выделяют спортсмена как одного из самых симпатичных представителей тура.

— Один очень простой вопрос: почему представительницы WTА так любят Григора Димитрова?

— А они любят? (Смеётся.) Не знаю, может, тебе стоит спросить у них. Думаю, я такой, какой есть. Всегда был очень честен в этом плане. Это один из первых, я бы сказал, не уроков, а советов, которые моя мама всегда давала мне. Она говорила: прежде чем стать великим чемпионом, стань хорошим человеком. Это также во многом связано с моим воспитанием. Так что, знаете, я не скрываю своих чувств и показываю их такими, какие они есть. Иногда жалею, что не умею их скрывать. Знаете, это мне очень помогло. Но, конечно, и навредило. Я учусь. Думаю, что я далёк от совершенства, — сказал Димитров на пресс-конференции.