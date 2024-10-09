«Благодаря ему я начал играть в теннис». Якуб Меншик — о предстоящем матче с Джоковичем

19-летний чешский теннисист Якуб Меншик поделился ожиданиями от предстоящего матча с сербским теннисистом 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем в рамках четвертьфинала хардового турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

«Я не то чтобы воодушевлён. Этого слова недостаточно, чтобы описать все мои эмоции. Конечно, это была моя мечта. Благодаря Джоковичу я начал играть в теннис. В те времена он уже был на высоте. Сейчас, когда мне 19, он всё ещё играет… Я счастлив, что моё желание исполнилось. Посмотрим, на что я способен», — сказал Меншик на пресс-конференции.

Отметим, разница в возрасте между спортсменами составляет 18 лет 102 дня. Это самая большая разница в рамках игр на «тысячниках».