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«Я доступен для неё в любое время». Джокович лестно высказался о Чжэн Циньвэнь

«Я доступен для неё в любое время». Джокович лестно высказался о Чжэн Циньвэнь
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович комплиментарно высказался о седьмой ракетке мира китаянке Чжэн Циньвэнь, которая 8 октября отметила своё 22-летие.

«С днём ​​рождения её. Она такая молодая. В этом году на Олимпийских играх она заставила Китай гордиться собой. Принесла золотую медаль, думаю, первую в истории тенниса для Китая, так что это большое событие.
Она замечательный человек и очень, очень хороший игрок, который продолжает совершенствоваться. Мне нравится за ней наблюдать, я её большой поклонник. У нас хорошие отношения вне корта, и когда есть возможность, мы болтаем.

Конечно, я рядом. Она знает, что я доступен для неё и тренерского штаба в любое время, когда она захочет попросить совета или что-то в этом роде», — сказал Джокович на пресс-конференции.

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