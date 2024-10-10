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Эмма Радукану опубликовала символичную цитату на фоне критики из-за невысоких результатов

Эмма Радукану опубликовала символичную цитату на фоне критики из-за невысоких результатов
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54-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану поделилась символичной цитатой на фоне критики спортсменки из-за невысоких результатов.

«Я будто исчезла и появилась снова», — поделилась цитатой британская теннисистка на своей странице в социальных сетях.

Ранее Радукану была замечена за рулём своей старой подержанной машины «Дачии Сандеро», которую она приобрела за £ 5 тыс. четыре года назад. Об этом сообщила британская газета The Sun. Радукану лишилась автомобиля Porsche, полученного за победу на US Open — 2021. Спортсменке пришлось вернуть машину из-за низких результатов. Стоимость этой машины составляла £ 125 тыс.

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