Эмма Радукану опубликовала символичную цитату на фоне критики из-за невысоких результатов

54-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану поделилась символичной цитатой на фоне критики спортсменки из-за невысоких результатов.

«Я будто исчезла и появилась снова», — поделилась цитатой британская теннисистка на своей странице в социальных сетях.

Ранее Радукану была замечена за рулём своей старой подержанной машины «Дачии Сандеро», которую она приобрела за £ 5 тыс. четыре года назад. Об этом сообщила британская газета The Sun. Радукану лишилась автомобиля Porsche, полученного за победу на US Open — 2021. Спортсменке пришлось вернуть машину из-за низких результатов. Стоимость этой машины составляла £ 125 тыс.